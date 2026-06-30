Choque en Tlaxcala deja cinco muertos, entre ellos un menor

Cinco personas sin vida, cuatro adultos y un menor de edad, fue el saldo de un choque frontal sobre la Carretera Federal 136, a la altura de la comunidad de San Francisco Cuexcontzi, en El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala.

Testigos alertaron a los servicios de emergencia sobre un fuerte impacto visible a la distancia en el tramo que conecta con El Carmen Tequexquitla, lo que generó un inmediato despliegue de los cuerpos de auxilio.

En el percance vial se vieron involucrados un automóvil particular color blanco, una camioneta y un microbús de transporte de personal, los cuales colisionaron de manera frontal.

La fuerza del impacto provocó que ambas unidades salieran proyectadas fuera de la cinta asfáltica, confirmándose en el sitio el deceso de los cinco ocupantes del vehículo menor.

La zona registra una intensa movilización por parte de distintas corporaciones policiales y de rescate para abanderar el lugar del accidente. Personal del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) ya se encuentra en el sitio realizando las diligencias pertinentes y el levantamiento de los cuerpos.

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