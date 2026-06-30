Sebastián Córdova es nuevo refuerzo de Pumas para el Apertura 2026

Sebastián Córdova fue anunciado como nuevo refuerzo de los Pumas de la UNAM para disputar el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El mediocampista mexicano llega procedente del Toluca con el objetivo de fortalecer el plantel universitario de cara a la nueva temporada y convertirse en una pieza importante dentro del esquema del equipo.

El anuncio sorprendió a la afición auriazul en redes sociales, pues no hubo filtraciones ni rumores de la incorporación a la institución universitaria.

“Córdova se incorporará de inmediato al primer equipo que dirige nuestro entrenador Esteban Solari, para trabajar de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX”, se lee en el comunicado del club.

A sus 29 años, Córdova cuenta con experiencia en clubes como América, Tigres, Necaxa y Toluca, donde disputó 14 partidos, anotó dos goles y dio una asistencia durante su breve paso por la institución escarlata. Además, formó parte del equipo que conquistó la Concachampions, colaborando en la obtención del título.

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📋 El Club Universidad Nacional informa que Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas.



El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Toluca y con una importante trayectoria tras su paso por Tigres, Necaxa y América; además, ha representado a México… pic.twitter.com/tyQk3Wb64b — PUMAS (@PumasMX) June 30, 2026

En el plano internacional, el nuevo jugador auriazul ha sido convocado en diversas ocasiones con la Selección Mexicana, destacando su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo la medalla de bronce, uno de los logros más importantes de su carrera.

Con su incorporación, Pumas busca cubrir la salida de Jordan Carrillo y fortalecer su mediocampo bajo el mando del técnico Esteban Solari.

Córdova intentará recuperar su mejor nivel tras un año con poca actividad entre Tigres y Toluca, y consolidarse como uno de los referentes del conjunto universitario.

Editor: Edgar Espinoza

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