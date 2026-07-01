Consejo de la Judicatura de Puebla aprueba 28 cambios de adscripción de juezas y jueces

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla aprobó 28 cambios de adscripción de juezas y jueces en las materias Civil y Penal, así como cambios en las Administraciones de Juzgados, como parte de una política institucional permanente para fortalecer la integridad del Poder Judicial y mejorar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, informó el Poder Judicial en un comunicado.

Las modificaciones se llevarán a cabo en los distritos judiciales de Cholula, Chalchicomula de Sesma, Tehuacán, Puebla, Atlixco, Tlatlauquitepec, Tetela, Tepexi, Tecamachalco, Alatriste, Ajalpan y Tepeaca. Estos movimientos se suman a los más de 120 cambios de adscripción realizados en febrero de este año.

El Consejo de la Judicatura señaló que la rotación periódica de juezas y jueces permite evitar que la permanencia prolongada en un mismo órgano jurisdiccional genere inercias o dinámicas que puedan afectar el adecuado ejercicio de la función judicial, fortaleciendo así los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia que deben regir cada resolución.

Las acciones forman parte de una estrategia integral de vigilancia, supervisión y mejora continua, orientada a consolidar la confianza de las personas en el Poder Judicial del Estado y garantizar un servicio más eficiente, transparente e imparcial para la ciudadanía.

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