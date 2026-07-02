Agua de Puebla atiende posible contaminación en Aquiles Serdán

La empresa Agua de Puebla activó protocolos de atención y seguridad tras el reporte de vecinos de la colonia Aquiles Serdán sobre la presencia de agua con olor a gasolina o petróleo en la red de distribución, situación difundida a través de Oro Noticias.

De acuerdo con el organismo, personal especializado del área de Calidad del Agua acudió de inmediato a las calles 2 y 4 Poniente, entre 45 y 49 Norte, donde estableció contacto con los vecinos y realizó las primeras inspecciones y pruebas de laboratorio.

En dichas pruebas se identificó como posible causa de la afectación la filtración de un hidrocarburo, como gasolina u otro producto similar, por lo que se determinó aplicar medidas preventivas para evitar riesgos a la población.

Como parte de estas acciones, se llevó a cabo el seccionamiento de la red de distribución en la zona afectada, con el objetivo de impedir que el suministro de agua con estas condiciones continuara llegando a los domicilios.

De manera paralela, brigadas técnicas realizan videoinspecciones en la red de drenaje para ubicar el posible origen de la contaminación, habiéndose identificado hasta el momento tres puntos probables de ingreso que continúan bajo análisis.

Asimismo, se implementan acciones correctivas que incluyen sondeos para el lavado de la tubería, pruebas de presión para descartar fugas, la desinfección de 580 metros de red de agua potable y el lavado de 20 cisternas donde se detectó la afectación.

Como medida adicional, el organismo mantiene el suministro de agua potable mediante pipas para abastecer a los domicilios afectados, además de contemplar la reposición de asfalto y banquetas una vez concluidos los trabajos de reparación.

Finalmente, informó que mantiene un monitoreo permanente en la zona y continuará con las labores técnicas hasta eliminar por completo la afectación, garantizando que el suministro cumpla con los estándares de calidad establecidos.

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