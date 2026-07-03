Incendian vivienda y vehículos de presuntos delincuentes en Tecamachalco

Un grupo de vecinos de la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de Tecamachalco, protagonizaron una intensa movilización de cuerpos de seguridad luego de incendiar dos vehículos y un domicilio, presuntamente vinculados con personas señaladas por la población como responsables de diversos hechos delictivos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas, cuando habitantes de la comunidad retuvieron a un hombre a quien acusaron de participar en diversos robos en la zona. Posteriormente, pobladores intentaron hacer justicia por su propia mano y prendió fuego a un domicilio, así como a dos vehículos que, de acuerdo con versiones de los vecinos, pertenecerían a los presuntos responsables.

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La situación generó un ambiente de tensión en la comunidad, donde decenas de personas permanecieron reunidas para exigir mayor seguridad y una respuesta por parte de las autoridades ante los hechos delictivos que, aseguran, se han registrado en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre lo ocurrido ni han confirmado la identidad o la presunta responsabilidad de las personas señaladas por los habitantes. En tanto, elementos de distintas corporaciones de seguridad mantienen presencia en la comunidad de Santa Rosa para resguardar el orden y evitar nuevos incidentes.

Editor: César A. García