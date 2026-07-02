Pepe Chedraui anuncia apoyo económico a damnificados por lluvias

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, informó que con una inversión entre el Gobierno del Estado y el de la Ciudad, apoyarán a las personas y comercios damnificados en la capital poblana con financiamientos desde 20 mil hasta 100 mil pesos, según las necesidades, tras las lluvias del pasado fin de semana.

En este sentido, dio a conocer que se tienen censados 32 negocios y 16 familias afectadas, a las que ya se les comenzó a entregar apoyos, desde refrigeradores y hornos hasta colchones, además de kits de limpieza.

“Ahorita más o menos son como 2 millones 800 mil pesos lo que se tiene calculado. Una parte la va a cubrir el Gobierno del Estado, otra cubre el municipio; coordinados, para que no se duplique, pero que sí se atienda a todas las personas”, expresó.

Asimismo, sostuvo que mantiene estrecha comunicación con el gobernador del estado, Alejandro Armenta, y el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, para la atención a las personas que requieren algún tipo de apoyo en esta situación complicada.

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