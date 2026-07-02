Pepe Chedraui realiza Día del Pueblo en Santa Catarina, Totimehuacan

En atención a las necesidades de las y los poblanos, el presidente municipal Pepe Chedraui realizó una jornada del programa “Día del Pueblo, La Capital te Escucha” en Santa Catarina en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan como parte de una gestión cercana y de atención directa junto con las y los titulares del gabinete.

Se instalaron mesas de atención con titulares de las secretarías municipales, encabezadas por el alcalde con el propósito escuchar y atender de forma personalizada las inquietudes y solicitudes de la ciudadanía.

Esta estrategia del Gobierno de la Ciudad se lleva a cada una de las juntas auxiliares y colonias de la capital para acercar la atención y servicios gubernamentales en beneficio todas y todos.

Se contó con la presencia de las y los titulares, así como representantes de la Secretaría General de Gobierno, Sindicatura Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Movilidad e Infraestructura, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Economía y Turismo, Dirección del Sistema Municipal DIF, Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Secretaría de Medio Ambiente, Coordinación del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Instituto Municipal del Deporte y el Instituto de la Juventud.

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