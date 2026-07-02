Se atenderán 412 kilómetros de calles en Puebla: Armenta

La rehabilitación de 146 kilómetros de vialidades, equivalentes a 5 mil calles, y la proyección para intervenir 28 mil calles durante 2026 consolidan a Puebla como una de las entidades con mayor impulso a la infraestructura vial del país. Al presentar estos avances en Ciudad de México, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que, a un año y medio de gestión, el estado demuestra que una planeación estratégica, el uso de maquinaria propia y el trabajo coordinado con el Gobierno federal permiten generar resultados tangibles que fortalecen el desarrollo, la movilidad y el bienestar en los 217 municipios.

Durante la rueda de prensa, el ejecutivo destacó que Puebla pasó de intervenir 5 mil calles durante el primer año de gobierno a proyectar la atención de 28 mil calles en 2026, mediante la rehabilitación de avenidas completas y circuitos de movilidad, respaldados por maquinaria propia que permitirá brindar mantenimiento permanente a la infraestructura.

Subrayó que las acciones priorizan el beneficio colectivo y la conectividad regional, al atender tanto la capital como las comunidades más alejadas del estado. Asimismo, reiteró que el Gobierno del Estado mantiene una visión municipalista y trabaja de manera coordinada con los ayuntamientos, respeta sus atribuciones constitucionales y fortalece las obras que impactan directamente en el bienestar de la población.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, informó que la estrategia estatal privilegia la construcción de circuitos completos de movilidad y no obras aisladas, lo que permite mejorar la seguridad vial, reducir tiempos de traslado y fortalecer la conectividad metropolitana. Explicó que ya fueron habilitados proyectos estratégicos que integran vialidades como Periférico Ecológico, 24 Sur, 24 Norte, 16 Oriente, Diagonal Defensores de la República, Prolongación Reforma, Calzada Zavaleta y Recta a Cholula, además de conexiones hacia Valsequillo, Los Ángeles Tetela y la zona de mayor actividad económica del sur de la capital.

En conjunto, el programa 2025 comprende 33 vialidades, 146 kilómetros renovados, equivalentes a 5 mil calles, en beneficio de casi 2 millones de habitantes, además de la rehabilitación de carreteras en Izúcar de Matamoros, Xicotepec de Juárez, Ocoyucan, Tlacotepec de Benito Juárez y Acajete.

El titular de Infraestructura añadió que para este año el Gobierno del Estado incrementó su capacidad operativa con la adquisición de cinco módulos adicionales de pavimentación, para alcanzar 13 módulos propios y uno más que será donado por Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como 14 módulos de terracería que, en conjunto, suman 277 máquinas especializadas.

Con esta capacidad se atenderán durante 2026 un total de 100 vialidades, 76 urbanas y 24 carreteras estatales, equivalentes a 412 kilómetros o 28 mil calles en 31 municipios, lo que beneficia a casi 3 millones de habitantes, mediante la aplicación de 36 mil toneladas de AC-20, de las cuales 12 mil serán aportadas por PEMEX y 24 mil por el Gobierno del Estado.

Como parte de la presentación, se realizó un enlace remoto desde la Gran Avenida, en la ciudad de Puebla, donde se mostraron los avances de la obra acompañada por el supervisor Francisco de los Santos. El responsable técnico informó que la rehabilitación comprende el tramo de la 2 Poniente al bulevar Carmen Serdán, con una longitud de 2.5 kilómetros, equivalente a 100 calles; registra un avance del 62.5 por ciento, con un rendimiento de 250 metros lineales diarios desde su inicio el 19 de junio de 2026, y beneficiará directamente a 74 mil personas de 13 colonias.

Durante el enlace, el gobernador explicó que esta vialidad constituye uno de los principales accesos a la zona norponiente de la capital y anunció que, una vez concluidas las 100 avenidas programadas, continuarán los trabajos en caminos y arterias secundarias. A nombre de las y los vecinos, Miguel Ángel agradeció la pronta respuesta del Gobierno del Estado y reconoció que la obra atiende una demanda histórica de la zona.

Con acciones de infraestructura planeadas, inversión estratégica, maquinaria propia y coordinación permanente con el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de mantener la transformación de la movilidad, fortalecer el desarrollo regional y mejorar la calidad de vida de las y los poblanos mediante obras que generan bienestar, seguridad y crecimiento para todas las regiones de la entidad.

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