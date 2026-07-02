Laura Artemisa sostiene reunión con delegada de Cruz Roja en Puebla

Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, sostuvo una reunión de trabajo con Paula Saukko Alanen, delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana en Puebla y su equipo de colaboradores, donde refrendó el compromiso de la dependencia para trabajar de manera coordinada con la institución, así como acercar programas y apoyos a las familias que más lo necesitan.

Durante el encuentro, Laura Artemisa García destacó que la suma de voluntades entre instituciones permite brindar una mejor respuesta a la población “la Secretaría de Bienestar tiene las puertas abiertas para trabajar de la mano con la Cruz Roja. Cuenten con nosotros para acercar beneficios y apoyos a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, tengamos presente que el trabajo colaborativo siempre rinde mejores resultados”.

Por su parte, Paula Saukko Alanen presentó el Plan Estratégico 2030 de la Cruz Roja Mexicana y dio a conocer las principales acciones que desarrolla la institución a través de sus 16 delegaciones en Puebla, enfocadas en la atención a desastres, cobertura de servicios de salud, prevención, reducción de riesgos, además de detallar los programas que se implementan en escuelas durante el primer semestre de 2026.

Asimismo, compartió la labor que realiza el equipo especializado de rescate de la Cruz Roja Mexicana, que actualmente ofrece apoyo humanitario para atender a la población afectada por las emergencias en Venezuela, ejemplo del compromiso, preparación y vocación de servicio que distinguen a la institución.

Laura Artemisa García reconoció el trabajo de las y los voluntarios de la Cruz Roja y reiteró que la Secretaría de Bienestar mantendrá una coordinación permanente para fortalecer las acciones preventivas, atención en situaciones de emergencia, así como fortalecimiento de los programas que contribuyan al bienestar de las familias poblanas, en concordancia con la visión humanista de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo que impulsa nuestro gobernador Alejandro Armenta.

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