Impulsan convenio para fortalecer recaudación del predial en Puebla

Con el objetivo de fortalecer las finanzas municipales y ampliar el acceso a recursos federales, el gobierno estatal impulsa el Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en materia de recaudación del impuesto predial, que alcanza un rezago de hasta 60 por ciento en los ayuntamientos, el cual no limita ni sustituye sus facultades, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Al respecto, la Secretaría de Finanzas y Administración rechazó versiones que califican el convenio como inconstitucional o que sugieren un control estatal de los recursos. Su titular, Daniela Pérez Calderón, aclaró que estos señalamientos carecen de sustento y precisó que, a nivel nacional, 891 municipios en 26 entidades participan en esquemas similares de coordinación fiscal.

Explicó que estos convenios permiten a los municipios acceder al 30 por ciento excedente del Fondo de Fomento Municipal, recurso federal previsto en la ley y distribuido a través de los estados. Indicó que, durante años, municipios poblanos no lograron acceder a estos fondos debido a la falta de mecanismos de coordinación.

El titular del Ejecutivo explicó que, desde la creación de la Ley de Coordinación Fiscal en 1980, se establecieron mecanismos para descentralizar recursos y promover una mayor recaudación local. En este contexto, destacó la importancia de una relación efectiva entre Estado y municipios para consolidar un engranaje financiero que permita incrementar ingresos propios y acceder a mayores participaciones federales.

“Si ya logramos desmantelar los círculos de corrupción que nos heredaron, como el Museo Internacional del Barroco, sería incorrecto administrativamente no atender el tema del predial”, expresó.

El gobernador Alejandro Armenta Mier reiteró que esta estrategia respeta la autonomía y soberanía municipal, y tiene como objetivo elevar la recaudación, fortalecer la hacienda pública local y generar mayores beneficios para la población.

Por su parte, la secretaria de Finanzas y Administración, Daniela Pérez Calderón, detalló que, tras la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios el 15 de marzo de 2026, se estableció la posibilidad de suscribir estos instrumentos para ampliar ingresos sin que los ayuntamientos pierdan atribuciones sobre el cobro del predial. El esquema contempla el respaldo del Estado mediante infraestructura como el Centro Integral de Servicios, 861 puntos de pago en todo el territorio, así como instituciones bancarias y establecimientos comerciales, con el fin de facilitar el cumplimiento de contribuciones.

Desde el inicio del proceso, la administración estatal mantuvo comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar el marco normativo y garantizar la viabilidad de los convenios. Como resultado, más de 90 municipios, incluido el de Puebla, aprobaron en Cabildo su participación en este modelo de coordinación.

Finalmente, se reconoció la colaboración entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Finanzas y las autoridades municipales para consolidar este mecanismo que impulsa el desarrollo financiero de Puebla.

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