Detienen a 80 personas tras operativos de seguridad en Puebla

Mediante la implementación de 231 acciones operativas en toda la entidad, las fuerzas de seguridad lograron la detención de 80 personas durante el periodo que comprende del 20 al 26 de abril.

Destaca la captura del principal operador de “Los Pericos”, grupo delictivo dedicado a la extorsión, robo de hidrocarburo, distribución de estupefacientes y acopio de armamento en Puebla y Veracruz, así como el aseguramiento de un hombre en posesión de más de 106 envoltorios con marihuana y cristal.

En este mismo lapso se desplegó un operativo por aire y tierra sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, con la participación de la Policía Estatal Preventiva y de las policías municipales de Tecamachalco, San Salvador Huixcolotla, Palmar de Bravo, Los Reyes de Juárez y Tochtepec.

A lo anterior, se suma el retiro de las calles de 222 dosis de posible droga, la inhabilitación de dos tomas clandestinas y la recuperación de mil 125 litros de hidrocarburo, así como la recuperación de 63 vehículos con reporte de robo y el aseguramiento de 28 unidades más por estar relacionadas con algún ilícito.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, refrenda su compromiso de mantener acciones coordinadas con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y corporaciones municipales.

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