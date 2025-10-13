Puebla mantiene operativo de rescate y ayuda humanitaria en Sierra Norte 

Por tercer día consecutivo, el Gobierno del Estado en colaboración con autoridades federales y municipales mantiene activo el “Plan Puebla” para atender a las familias afectadas por las intensas lluvias en la Sierra Norte. La Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública continúan desplegando recursos humanos, logísticos y materiales en la región.

En Huauchinango se realizó la evacuación y traslado de 33 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo, mientras las fuerzas de seguridad brindan apoyo en la limpieza de viviendas y entrega de insumos básicos. En Tlacuilotepec, mediante el uso de un helicóptero, se rescató a dos mujeres, una adulta mayor y otra embarazada, para su traslado a centros médicos.

Las labores incluyen también la remoción de deslaves y reapertura de accesos carreteros en diversos municipios. En Xicotepec se realizan patrullajes en zonas de riesgo y distribución de despensas, mientras en Eloxochitlán se brinda información a conductores sobre rutas alternas y apoyo a vehículos varados.

De manera paralela, la Unidad de Búsqueda y Rescate del Heroico Cuerpo de Bomberos de Puebla, con apoyo de caninos especializados, lleva a cabo acciones para la localización de posibles víctimas.

El gobierno estatal, en coordinación con el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirma su compromiso de garantizar atención, seguridad y bienestar a la población afectada por esta contingencia.

