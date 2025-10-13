Suspenden clases en escuelas en 19 municipios del 13 al 17 de octubre

La Secretaría de Educación Pública del Estado informó que 116 escuelas de educación básica y media superior han resultado afectadas por las intensas lluvias registradas desde el jueves 9 de octubre, impactando a 16 mil 198 estudiantes de 46 municipios. Como medida preventiva, se mantendrá la suspensión de clases del 13 al 17 de octubre en las microrregiones de Xicotepec y Huauchinango, abarcando 2 mil 70 planteles educativos.

La determinación afecta a 159 mil 240 alumnos de educación básica y media superior, así como a 8 mil 318 trabajadores educativos en 19 municipios. La medida responde a las recomendaciones de la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, debido a que persisten condiciones de riesgo como vías de comunicación bloqueadas o dañadas, deslaves, inundaciones y afectaciones en la infraestructura escolar.

Entre los daños reportados se encuentran techos, muros, drenajes y filtraciones comprometidos, además de mobiliario, equipo de cómputo, escritorios, pizarrones y anaqueles inservibles que impiden el desarrollo seguro de las actividades académicas.

La dependencia estatal, en coordinación con el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), realiza visitas técnicas para evaluar las condiciones de seguridad en los planteles.

Estas evaluaciones incluyen la verificación de la infraestructura, el funcionamiento de servicios básicos como agua y electricidad, y la determinación de la viabilidad para el regreso a clases presenciales, coordinando además acciones de limpieza, reparación o reubicación según sea necesario.

