San Pedro Cholula entrega apoyos “Mujeres Heroínas” a jefas de familia

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó la primera entrega de apoyos del programa “Mujeres Heroínas“, dirigido a madres jefas de familia de todas las juntas auxiliares y la cabecera municipal.

El evento contó con la presencia de la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Laura Artemisa García, y la subsecretaria de Perspectiva de Género del Gobierno del Estado, Gabriela Pérez.

Durante la ceremonia, que incluyó la entrega simbólica de cheques, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández, destacó la vocación de servicio de todas las áreas del Ayuntamiento para gestionar apoyos que contribuyan al bienestar de las familias cholultecas.

Exhortó a la ciudadanía a acercarse al DIF para inscribirse en los programas disponibles y aprovechar los beneficios institucionales.

Laura Artemisa García reconoció al Gobierno Municipal por generar acciones concretas que permiten sumar a la red de apoyos impulsada por los distintos niveles de gobierno, afirmando que desde el Poder Legislativo se trabaja de manera coordinada con el Ayuntamiento para fortalecer estas iniciativas.

Tonantzin Fernández enfatizó que “no están solas. Todos los días trabajamos por mejorar las condiciones de vida de todas y todos. Existe coordinación con los gobiernos estatal y federal para que nadie se quede sin recibir algún tipo de apoyo”.

La alcaldesa anunció que se realizará una segunda entrega en lo que resta del mes y una tercera en noviembre, con el propósito de que las beneficiarias puedan cerrar el año con una mejor economía, e invitó a más mujeres a informarse sobre el programa a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento y del DIF Municipal.

