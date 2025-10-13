Puebla impulsa jornadas de vacunación y esterilización gratuitas

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, implementó Jornadas de Protección Animal en diversas zonas de la capital, ofreciendo servicios gratuitos de vacunación y esterilización para promover el cuidado responsable de mascotas.

Las acciones beneficiaron a familias de Xonacatepec, Cabañas de Santa María, Santa Lucía, Jardines de Santiago y Playas del Sur.

El secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, destacó durante las jornadas que estas acciones refuerzan el compromiso municipal con la salud pública y el bienestar animal. “Queremos fomentar una cultura de respeto y responsabilidad hacia las mascotas, acercando los servicios a las colonias y apoyando a las familias que más lo necesitan”, afirmó el funcionario.

Las jornadas forman parte de las estrategias implementadas por la administración municipal para fortalecer la conciencia ciudadana sobre el respeto hacia los seres vivos y contribuir al control poblacional de perros y gatos mediante atención veterinaria integral.

Estos programas buscan acercar los servicios básicos de salud animal a las comunidades que requieren mayor apoyo, combinando la atención médica preventiva con la educación sobre tenencia responsable.

Te recomendamos: