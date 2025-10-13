Todo listo para el Mundial de Voleibol de Playa Sub-21

La explanada del Parque Soria, frente a la Gran Pirámide de Cholula, se convertirá a partir del miércoles 15 de octubre en escenario del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21, donde delegaciones internacionales ya se encuentran realizando sus entrenamientos de adaptación en la arena cholulteca.

Atletas de Japón, Italia, Estados Unidos, Alemania, Australia, Polonia, Países Bajos, Hungría, Letonia y Malasia han iniciado sesiones de práctica desde tempranas horas para ajustarse a las condiciones locales, con especial atención a la altitud sobre el nivel del mar y al clima de la región, factores que consideran determinantes para su desempeño durante la competencia.

La Secretaría de Deporte y Juventud informó que el evento iniciará oficialmente el miércoles a las 8:00 horas, con sesiones tanto matutinas como vespertinas abiertas al público. Los boletos para presenciar este evento deportivo de talla mundial se encuentran disponibles a través del sitio superboletos.com.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, en coordinación con el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, busca consolidar a la entidad como sede de primer nivel para eventos internacionales, creando un punto de encuentro entre el deporte, la cultura y la hospitalidad poblana en este emblemático marco arqueológico.

