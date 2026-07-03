Inglaterra analiza usar viagra para contrarrestar altura de la CDMX

La selección de Inglaterra analiza utilizar viagra durante su visita a la Ciudad de México para enfrentar al combinado de México, con el objetivo de reducir los efectos de la altura.

De acuerdo con reportes desde Europa, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) habría autorizado el uso del medicamento, ya que no figura dentro de la lista de sustancias prohibidas.

La medida respondería a la preocupación del técnico Thomas Tuchel y del conjunto inglés por las condiciones de altitud del Estadio Azteca, sede del encuentro del próximo domingo.

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Aunque el sildenafilo es conocido por tratar la disfunción eréctil, también se utiliza para casos de hipertensión arterial pulmonar al favorecer la dilatación de los vasos sanguíneos.

Este efecto ayuda a mejorar la oxigenación del organismo en zonas de gran altitud, por lo que algunos deportistas recurren al medicamento sin infringir las normas antidopaje.

Las selecciones de México e Inglaterra se enfrentarán el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca, donde la selección dirigida por Javier Aguirre buscará avanzar a los cuartos de final.

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