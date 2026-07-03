Pepe Chedraui supervisa bacheo en la colonia Héroes de Puebla

Con el objetivo de continuar reforzando la seguridad vial en la capital poblana, el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó una supervisión de los trabajos de bacheo que se realizaron en la colonia Héroes de Puebla.

Durante el recorrido, el alcalde revisó el desempeño de las cuadrillas operativas con el propósito de verificar que las intervenciones se ejecuten con materiales adecuados, dentro de los tiempos establecidos y conforme a los criterios de calidad definidos, en beneficio de la movilidad urbana.

El programa “Bacheando Puebla” continúa de manera permanente con labores en distintos puntos de la capital, en beneficio de las y los habitantes del municipio.

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