SSC reforzará patrullaje y colocará cámaras en colonia Aquiles Serdán

A fin de construir entornos de paz y mantener comunidades libres de conductas delictivas, en una corresponsabilidad de las autoridades y la población, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, continúa realizando recorridos por calles de la ciudad, escuchando a los vecinos sobre sus inquietudes en materia de seguridad, y atendiendo las instrucciones del presidente municipal, Pepe Chedraui.

En esta ocasión, el secretario realizó una caminata por calles de la colonia Aquiles Serdán, junto con su equipo de trabajo y acompañado por líderes vecinales que señalaron algunos puntos que consideran de riesgo, por lo que solicitaron medidas de prevención, autocuidado y vigilancia.

Durante este recorrido, Pallares Miranda tomó nota de las zonas, donde próximamente serán colocadas cámaras de videovigilancia conectadas directamente a la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), y calles donde se requieren más recorridos de patrullas.

Además, lo acompañaron Mónica Silva, síndica municipal, y representantes de otras dependencias para atender diversas necesidades de los habitantes.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la SSC, continúa llevando a cabo estas acciones, con el objetivo de generar entornos seguros y brindar paz, así como seguridad para las familias poblanas.

Te recomendamos: