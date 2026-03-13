UDLAP fortalece formación musical con clases magistrales

Como parte de la formación integral que reciben los estudiantes de la Licenciatura en Música de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), se llevaron a cabo dos actividades académicas especializadas: una clase magistral de piano impartida por el Mtro. Francisco Rocafuerte y un taller de improvisación y estilo vocal en el jazz dirigido por la Mtra. Jatziri Gallego, sesiones que permitieron a los estudiantes profundizar en aspectos técnicos de la interpretación musical.

Durante su clase magistral, el Mtro. Francisco Rocafuerte, virtuoso pianista, compartió con los estudiantes la importancia de la técnica en la ejecución instrumental, comparándola con la condición física en el deporte, ya que “es lo que te permite rendir al máximo”, explicó. En este sentido, el artista centró su sesión en la biomecánica del piano, un enfoque que estudia qué movimientos del cuerpo intervienen en la ejecución y cómo utilizarlos correctamente. “La biomecánica del piano trata concretamente de saber qué muevo y qué no muevo en mis manos, en mi muñeca, en mi brazo, y cómo lo aplico”, detalló.

El maestro también destacó la importancia de abordar temas específicos durante este tipo de encuentros académicos para ofrecer herramientas prácticas a los estudiantes: “En una clase de pocas horas hay que concentrarse en algo muy concreto y darles ideas de cómo pueden resolverlo”. Asimismo, expresó su satisfacción de estar en la UDLAP, recordando que conoció el proyecto académico de música antes de que existiera formalmente la escuela: “Me da mucho gusto ver que esa visión se ha consolidado con éxito”.

Por su parte, la Mtra. Jatziri Gallego impartió el taller Improvisación y estilo vocal en el jazz, en el que ofreció a los estudiantes un panorama sobre las características estilísticas del canto jazzístico y los procesos de estudio que siguen los intérpretes de este género. “Es muy emocionante regresar y compartir con los alumnos la experiencia que tengo en el jazz y en la improvisación”, comentó.

Durante la sesión, la especialista explicó que la improvisación en el jazz es el resultado de la integración entre técnica, teoría y expresión artística, ya que “estudiamos muchísima teoría y mucha técnica, pero al final siempre queremos unir todo ese conocimiento con la expresión del arte que estamos ejerciendo”. Asimismo, abordó elementos históricos y estructurales del repertorio jazzístico, como el uso de los versos en los estándares del cancionero americano, cuya presencia proviene en gran medida del teatro musical del siglo XX.

Cabe comentar que, con este tipo de actividades, la Licenciatura en Música de la UDLAP fortalece la formación artística y profesional de sus estudiantes al acercarlos a la experiencia y conocimientos de destacados músicos de la escena, quienes comparten herramientas técnicas y procesos creativos fundamentales para el desarrollo de las nuevas generaciones. Si deseas conocer más sobre esta licenciatura, visita: https://www.udlap.mx/ofertaacademica/Musica.

Te recomendamos: