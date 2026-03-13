Hallan cadáver dentro de una maleta en Cuautlancingo

El cadáver de un hombre con múltiples huellas de violencia fue localizado al interior de una maleta de viaje en la comunidad de Sanctorum, en el municipio de Cuautlancingo, Puebla.

El hallazgo fue reportado durante el jueves, cuando un ciudadano alertó a los servicios de emergencia sobre la presencia de un cuerpo dentro de una maleta abandonada en el interior de un pie de casa ubicado en la Privada Turín.

Tras el reporte, elementos de seguridad pública se trasladaron al inmueble referido, donde confirmaron que la maleta se encontraba en el área de la cocina y que en su interior había un hombre con diversas lesiones visibles.

La zona fue acordonada por los agentes para preservar la escena, mientras se notificó a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que posteriormente realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro.

El cadáver fue registrado en calidad de desconocido y, hasta el momento, no se han precisado las lesiones que presentaba. No obstante, las autoridades ya iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

