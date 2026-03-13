Ejecutan a joven dentro de su vehículo en Tehuacán

Por:
Jesus Zavala
-
6
Un joven fue atacado a disparos dentro de su vehículo en Tehuacán, Puebla. / Foto: Especial.

Un hombre fue asesinado a disparos al interior de su vehículo en la colonia Aeropuerto, en el municipio de Tehuacán, Puebla. El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El ataque ocurrió en la calle Independencia, a la altura de la avenida de los Deportes, donde la víctima —identificada con el alias de “El Kevin”— se encontraba en compañía de su pareja dentro de un automóvil Volkswagen Sedán de color rojo.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron a bordo de otro vehículo y abrieron fuego de manera directa en repetidas ocasiones contra el joven, para posteriormente darse a la fuga.

Te puede interesar: Hallan cadáver dentro de una maleta en Cuautlancingo

La mujer que lo acompañaba solicitó apoyo a los servicios de emergencia; sin embargo, al arribar al sitio, los paramédicos únicamente confirmaron el fallecimiento del hombre, cuya edad se estima entre los 20 y 25 años.

Por su parte, elementos de seguridad acordonaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Editor: César A. García

Te recomendamos:

Detectan franeleros y ambulantes en zonas de parquímetros de Puebla

Notas relacionadasmás del autor