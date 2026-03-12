Detectan franeleros y ambulantes en zonas de parquímetros de Puebla

San Alejandro, El Carmen y el Centro Histórico son los puntos en los que se mantiene la presencia de franeleros y de invasión de ambulantes en las zonas de parquímetros, indicó el subsecretario de Movilidad, Norman Campos Velázquez.

En entrevista, el funcionario municipal indicó que por ello implementan operativos conjuntos con Tránsito Municipal, Vía Pública y Normatividad, ya que también los negocios formales invaden los cajones de estacionamiento para apartar lugares.

En lo que va del año han llevado a cabo tres operativos de este tipo para inhibir estas prácticas.

Por lo anterior, mencionó que los domingos permanecen en la zona de Analco para asegurar que los turistas accedan a estos espacios y los lunes en la Arena Puebla, en donde se detecta esta problemática.

En cuanto a la supervisión de las ciclovías, Campos Velázquez comentó que han realizado seis operativos en Las Torres, Bulevar Carmelitas, 14 Sur, 25 Poniente y esperan que en los próximos los acompañen las y los regidores.

Para el subsecretario de Movilidad, el aumento de las multas por invadir las ciclovías ha tenido éxito y recordó que privilegian la sensibilización de la ciudadanía antes de aplicar las sanciones.

Editor: César A. García

