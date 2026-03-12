Asaltan autobús en la Amozoc-Teziutlán; pasajero es golpeado

Momentos de miedo vivieron los pasajeros de un autobús de la línea VÍA, cuando dos presuntos delincuentes armados perpetraron un asalto mientras la unidad circulaba sobre la carretera federal Amozoc-Teziutlán, antes de llegar al municipio de Oriental, con procedencia de la zona de Ocotepec y Libres.

De acuerdo con pasajeros, el atraco ocurrió cuando el autobús realizaba su recorrido con 18 personas a bordo. A la altura de este tramo, dos sujetos armados sometieron a los viajeros y comenzaron a despojarlos de sus pertenencias.

El conductor de la unidad relató a las autoridades que los delincuentes amenazaron a los pasajeros con armas de fuego y les exigieron entregar carteras, teléfonos celulares y otros objetos de valor. Los asaltantes vestían sudadera negra y pantalón claro, uno de los pocos datos que las víctimas pudieron proporcionar sobre su apariencia.

Agreden físicamente a pasajero

Durante el atraco, un pasajero de nombre Dante Jaret, de 23 años, originario del municipio de Libres, fue golpeado en la cabeza con la cacha de un arma de fuego. Presuntamente, uno de los asaltantes lo agredió cuando intentaban mantener el control dentro de la unidad.

El joven presentó una lesión en el lado izquierdo de la cabeza, por lo que fue valorado por paramédicos que acudieron al sitio tras el reporte. La herida no fue considerada de gravedad y no requirió traslado a un hospital.

Tras consumar el robo, los delincuentes descendieron del autobús a la altura de la comunidad de Vicencio, donde lograron escapar sin ser detenidos.

Aunque autoridades realizaron recorridos en la zona para tratar de ubicar a los responsables, no se reportan personas aseguradas por este atraco.

Editor: Renato León

