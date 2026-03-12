Protección Civil emite alerta por vientos de hasta 50 km/h en Puebla

La Coordinación de Protección Civil de Puebla emitió una alerta preventiva ante la presencia de fuertes rachas de viento previstas para este miércoles 12 de marzo en distintas regiones del estado, por lo que recomendó suspender actividades al aire libre en escuelas.

A través de redes sociales, la dependencia informó que se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora en regiones del Valle de Serdán, parte de la Mixteca y la zona metropolitana de Puebla.

De acuerdo con el reporte meteorológico, estas condiciones se originan por la interacción de un sistema anticiclónico con el Frente frío número 40.

🌬️⚠️ #IMPORTANTE @PCGobPue informa que este 12 de marzo se prevén rachas de viento de 40 a 50 km/h en regiones del Valle de Serdán, parte de la Mixteca y la zona Metropolitana de Puebla.



Este fenómeno se origina por la interacción de un sistema anticiclónico con el Frente frío… pic.twitter.com/jv8xA7Mkxc — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) March 12, 2026

Ante este panorama, la autoridad estatal exhortó a los planteles educativos ubicados en dichas zonas a suspender actividades al aire libre, con el objetivo de proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal escolar.

Asimismo, pidió a la población evitar encender fuego en zonas de pastizal o áreas forestales, debido al riesgo de incendios que pueden generarse con las ráfagas de viento.

La dependencia también solicitó reportar de inmediato la caída de árboles, postes o cables a los servicios de emergencia a través del número 911, a fin de que las autoridades puedan atender cualquier incidente de manera oportuna.

