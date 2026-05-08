BUAP realiza cuarta Carrera de la Madre Universitaria en CU

En el marco del Día de las Madres, la BUAP realizó la cuarta edición de la Carrera de la Madre Universitaria, en la que participaron cerca de mil personas en un recorrido de tres kilómetros dentro del circuito interno de Ciudad Universitaria.

La Dirección de Deporte y Cultura Física (DIDECUFI) premió a los tres primeros lugares de las categorías deporte adaptado, libre, trabajadora y estudiante.

Durante el evento, la rectora Lilia Cedillo Ramírez abanderó a 34 atletas de la BUAP que representarán a la institución en los XXIII Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior (JUDENEMS), que se llevarán a cabo del 13 al 16 de mayo en Tepic, Nayarit.

Por su parte, Heyli Jennie Cuellar Olivarez, estudiante de la Preparatoria Urbana “Enrique Cabrera Barroso” y sexto lugar en atletismo en los VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Córdoba 2025, dirigió un mensaje rumbo a la competencia nacional.

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