Lilia Cedillo recorre nueva sede de prepa Emiliano Zapata de la BUAP

La rectora Lilia Cedillo Ramírez realizó un recorrido por la nueva sede de la preparatoria Emiliano Zapata de la BUAP, donde supervisó la infraestructura de los nuevos edificios de tres niveles cada uno.

El plantel contará con más de 20 aulas con capacidad para 50 alumnos cada una, auditorio, sala de usos múltiples, sanitarios, cubículos para docentes, laboratorios de cómputo, Biología y Química, además de espacios reservados para las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Física. La unidad académica también dispondrá de dos canchas deportivas, una pista de tartán, mesas de ping pong y zona de cafetería.

Durante su visita, acompañada por directivos, docentes y personal administrativo, la rectora develó una placa conmemorativa con los nombres del personal docente y administrativo que construyeron la trayectoria de la preparatoria durante sus 56 años de historia.

En su discurso, Cedillo Ramírez destacó la calidad de los egresados y agradeció la disposición del personal para emprender el cambio de sede. “Una de las características de esta preparatoria también ha sido sus jóvenes. Los egresados de esta preparatoria son los que mejor hablan del trabajo que ustedes han hecho. En todas las escuelas, facultades, institutos, encontramos un egresado de la Zapata”, señaló.

Añadió: “Son chicos y chicas muy inteligentes, pero además muy creativos, muy críticos, con una capacidad de resolver problemas”. La rectora reconoció que el cambio de sede implica retos, pero también oportunidades para seguir como un referente en la formación de estudiantes destacados.

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