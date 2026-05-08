Hallan sin vida a hombre dentro de su vivienda en Tehuacán

Durante este jueves se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia y policías municipales en la inspectoría de San Vicente Ferrer, perteneciente a Tehuacán, después de que un hombre fuera localizado sin vida dentro de su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la Sexta Cerrada San Agustín, donde los padres de la víctima regresaron a su vivienda después de salir a realizar algunas compras. Al ingresar y no encontrar a su hijo, comenzaron a buscarlo en distintas áreas de la casa hasta llegar al patio, donde lo encontraron suspendido con una manguera atada a la protección de una ventana.

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El padre del hombre lo bajó de inmediato y solicitó apoyo al número de emergencias 911. Minutos más tarde arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como paramédicos, quienes intentaron brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Ulises N., de 33 años de edad; posteriormente, personal de la Fiscalía y peritos realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones. Posteriormente, los restos fueron trasladados al anfiteatro municipal de Tehuacán.

Editor: César A. García

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