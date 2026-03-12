Congreso abre diálogo sobre derechos indígenas y beneficios equitativos

El Congreso del Estado abrió un espacio de diálogo para reflexionar sobre los derechos de los pueblos indígenas y la importancia de una transición justa que garantice una distribución equitativa de los beneficios para las comunidades.

Durante el evento, la diputada Esther Martínez Romano destacó las reformas constitucionales aprobadas en 2024, mediante las cuales se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho y con patrimonio propio.

Asimismo, destacó que fortalecer los derechos de los pueblos originarios significa reconocer su papel en la defensa del territorio, la justicia social y el desarrollo sostenible, por ello, el trabajo legislativo en este sector es prioritario.

En su participación, la diputada Beatriz Manrique Guevara puso énfasis en la iniciativa que recientemente presentó, la cual tiene como finalidad reconocer, proteger y promover el patrimonio biocultural de los pueblos originarios, así como garantizar su continuidad y transmisión intergeneracional.

Durante la exposición, la legisladora también destacó las principales modificaciones al marco jurídico en materia de medio ambiente, desde la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 1988 y la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla en 2002, hasta el reconocimiento de la bioculturalidad en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

También participaron en el foro la investigadora Xanath Rojas Mora y Cecilio Solís Librado, presidente de la Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México CIELO. El encuentro fue moderado por Tonatiuh Bringas Tobón, asesor de presidencia en materia de pueblos y comunidades indígenas.

