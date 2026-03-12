Programas de Vivienda abaten rezago social, destaca Laura Artemisa

Para fortalecer el bienestar de las familias, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó sobre el impulso a los programas sociales como el de Vivienda que beneficia directamente a quienes más lo necesitan. Destacó que “tenemos los programas de pisos, techos y cuartos adicionales. Hace cinco años, además, que no se implementaban, así es que han sido muy importantes y todo un éxito para la gente”.

Explicó que estas acciones no solo mejoran la infraestructura básica de los hogares, sino que también fortalecen los servicios esenciales mediante la entrega de captadores pluviales y estufas ecológicas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, además de promover prácticas sustentables en las comunidades.

Laura Artemisa García subrayó que las reglas de operación son muy específicas, ya que se trata de presupuesto federal que debe aplicarse exclusivamente en las zonas de atención prioritaria establecidas en el Diario Oficial de la Federación.

“Se limitan un poco más para orientar el programa a espacios directamente en donde hay mayor pobreza y marginación, ya que tiene que ver justamente con vivienda digna o falta de servicios para la vivienda y que ayudemos a mejorar estos índices, atacar la pobreza y marginación”, puntualizó.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con el gobernador Alejandro Armenta Mier y en congruencia con la visión social de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar que el bienestar llegue a quienes más lo necesitan y consolidar una política social con sentido humano y de justicia social.

