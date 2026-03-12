San Pedro Cholula afirma que nadie se va sin solución en jornadas de atención

Con el objetivo de mantener un gobierno de puertas abiertas, cercano y de resultados para las y los ciudadanos, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó una edición más del programa Miércoles del Pueblo, espacio de atención directa en el que escucha y atiende las peticiones e inquietudes de la ciudadanía, acompañada de su gabinete.

Durante el mensaje de bienvenida, el titular de la Secretaría de Gobernación, Carlos Carrillo, destacó que este ejercicio de atención ciudadana se ha consolidado como un mecanismo eficaz para brindar soluciones prontas a quienes acuden con alguna solicitud, trámite o servicio municipal.

“Ningún ciudadano se ha ido de estas jornadas de atención sin alguna solución”, afirmó.

Por su parte, la presidenta municipal agradeció la participación de las y los cholultecas que acuden cada quince días a este programa, señalando que su presencia refleja la confianza y efectividad de este ejercicio de cercanía con la ciudadanía.

Asimismo, anunció que el programa Miércoles del Pueblo se llevará también a los barrios y juntas auxiliares del municipio, con el propósito de acercar aún más los servicios del Ayuntamiento a la población.

De esta manera, todas las secretarías, direcciones y áreas del Gobierno Municipal, encabezadas por la presidenta municipal, brindaron atención a decenas de ciudadanas y ciudadanos que acudieron desde temprana hora para plantear sus solicitudes y recibir orientación o soluciones por parte de las autoridades.

REAFIRMA DIF SU COMPROMISO CON EL BIENESTAR DE LAS Y LOS CHOLULTECAS

Durante esta jornada de atención ciudadana, el Sistema Municipal DIF, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, también se sumó a las actividades, brindando atención a personas con discapacidad que requieren aparatos funcionales para mejorar su movilidad.

Bajo la premisa de que la calidad de vida de las y los ciudadanos es una de las principales prioridades del DIF Municipal, Lupita Fernández encabezó la entrega de diversos apoyos, entre ellos sillas de ruedas, bastones y andaderas, dirigidos principalmente a personas adultas mayores.

En su mensaje, destacó que la institución que encabeza trabaja de manera coordinada con el Gobierno Municipal para atender a los sectores sociales más vulnerables, resaltando además la rapidez con la que estos apoyos son entregados a quienes los necesitan.

Te recomendamos: