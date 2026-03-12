Lupita Cuautle firma convenio con Club Rotario para impulsar proyectos sociales

La presidenta municipal, Lupita Cuautle, encabezó la firma del Macro Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de San Andrés Cholula y el Club Rotario de Cholula, representado por su presidente Israel Butrón Romero, con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y promover proyectos con impacto social.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que este acuerdo forma parte del modelo de gobernanza participativa que impulsa su administración, en el que la colaboración con la sociedad civil es clave para diseñar soluciones a los retos actuales.

Señaló que el Proyecto Apólux, que se desarrolla a través del Sistema DIF Municipal, representa un ejemplo de innovación y trabajo conjunto entre gobierno y sociedad, orientado a mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

“Los gobiernos actuales enfrentan grandes retos que requieren políticas públicas transversales y la participación de distintos sectores de la sociedad. Por ello, impulsamos modelos de gestión innovadores, transparentes y cercanos a la gente”, afirmó.

Cuautle Torres explicó que su administración ha apostado por un modelo de gobierno abierto que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares para fortalecer la confianza entre autoridades y ciudadanía.

Asimismo, subrayó que la gobernanza participativa permite construir soluciones colectivas a los problemas públicos mediante la colaboración entre gobierno, organizaciones sociales, sector empresarial e instituciones académicas.

Finalmente, la edil agradeció al Club Rotario de Cholula por sumarse a este esfuerzo conjunto, destacando que la colaboración con organizaciones de la sociedad civil fortalece la cohesión social y contribuye a mejorar la calidad de vida de las y los sanandreseños.

