Investigan posible acto de canibalismo en Puebla

Un caso de posible canibalismo se encuentra bajo investigación en el estado de Puebla, después de que fuera hallado un cadáver con signos de antropofagia en el municipio de Ayotoxco de Guerrero.

El hallazgo se generó la noche del miércoles 11 de marzo, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió una solicitud de apoyo por parte de la policía municipal para iniciar una investigación forense.

En una barranca de dicha localidad, a cerca de 30 metros de profundidad, las autoridades encontraron el cadáver de una persona que tenía desprendimiento de las extremidades inferiores.

Además de ello, el informe definía que el cuerpo tenía huellas de canibalismo, por lo que se abrió una carpeta de investigación para conocer el móvil del crimen e identidad de la víctima.

Hasta ahora, no ha existido un informe oficial por parte de las autoridades para conocer más detalles del caso y la forma específica en que se ubicaron los rastros de canibalismo.

