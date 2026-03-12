Puebla, segunda ciudad con más regidurías; Sheinbaum busca reducirlas

¡Tenemos mucha presidenta!, expresó el gobernador Alejandro Armenta Mier al manifestar su respaldo al Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el que se reducirían regidurías en el municipio de Puebla.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal sostuvo que la Cuarta Transformación gobierna con base en la voluntad popular, “y por ende, el pueblo pone y el pueblo quita”.

Indicó que su administración respalda el Plan B de la reforma electoral, que busca el aumento de la participación ciudadana y la disminución de privilegios dentro de los partidos políticos, así como en congresos locales y municipios.

En los gobiernos de la 4T, nos debemos al pueblo, y por ende, el pueblo pone y el pueblo quita.



Desde Puebla, respaldamos el #PlanB de la Reforma Electoral de nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein, con los objetivos que el pueblo de México sigue exigiendo: aumentar la… — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) March 12, 2026

Puebla, segundo con más regidurías

La mañana de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que impulsará un Plan B, tras el rechazo de su iniciativa de reforma electoral en la Cámara de Diputados.

Explicó que buscará establecer límites de presupuesto en Congresos locales, ya que hay diferencias excesivas entre los estados, además de reducir el número de regidores en algunos ayuntamientos.

En ese contexto, exhibió una tabla con el “costo por legislador”, que resulta de la división del Presupuesto de Egresos de los Poderes Legislativos y el número de diputados locales.

👀 #Puebla es el segundo municipio con más regidores, exhibió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al presentar su Plan B para evitar gastos excesivos y disminuir privilegios en el servicio público.



Lo anterior, al destacar que las regidurías se usan como pago de cuotas.



Vía… pic.twitter.com/rMWTmAL7WF — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 12, 2026

En ella, el Congreso de Puebla se ubica como el cuarto con el costo más bajo por diputado, que asciende a 7 millones 652 mil 970 pesos, mientras que el más alto, corresponde a Baja California donde el costo por diputado es de 34 millones 867 mil 503 pesos.

Claudia Sheinbaum también presentó una tabla de los municipios con más Regidurías, en la que destaca que Puebla es el segundo municipio con más regidores, al contar con 23, cinco menos que Monterrey que ocupa el primer lugar; y aseguró que no se necesitan tantos regidores.

Señaló que, los ayuntamientos aumentaron el número de regidurías ya que se utilizaban como “el pago de cuotas”, pero insistió que al eliminar algunas y quedarse solo con las necesarias, el dinero que se ahorraría se destinaría a obra pública.

