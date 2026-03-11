Desechan iniciativa de Reforma Electoral en San Lázaro

La Reforma Electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados, tras que oposición y aliados de Morena sumaran los votos necesarios para frenar el dictamen.

La propuesta obtuvo 234 votos en contra de las bancadas de PT, Partido Verde, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, lo que impidió alcanzar la mayoría calificada requerida para aprobar cambios constitucionales.

En contraste, Morena y algunos legisladores del Partido Verde lograron reunir un total de 259 votos a favor, además de una abstención, cifra que fue insuficiente para que la iniciativa avanzara.

La iniciativa contenía diez cambios constitucionales; entre los puntos se incluían modificar el sistema de representación proporcional, ajustes presupuestales y reducción del Congreso.

Con este resultado, el dictamen quedó desechado en el pleno de San Lázaro, por lo que la Reforma Electoral impulsada por el bloque oficialista no avanzó en la Cámara de Diputados.

🔴#ÚLTIMAHORA La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informa que en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, se desecha el proyecto de decreto de Reforma Constitucional en materia electoral, enviado por la Presidencia de la República pic.twitter.com/fwsl4frNT8 — Canal del Congreso (@CanalCongreso) March 11, 2026

