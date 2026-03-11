“Prácticamente no queda nada que atacar en Irán”, afirma Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra contra Irán podría terminar “pronto”, al asegurar que “prácticamente no queda nada que atacar” tras los bombardeos realizados por fuerzas estadounidenses e israelíes.

En una entrevista con el medio digital Axios, el mandatario sostuvo que el conflicto podría concluir en cualquier momento y aseguró que la ofensiva ha avanzado más rápido de lo previsto. “Cuando quiera que termine, terminará”, declaró.

También afirmó que, como parte de la ofensiva militar, Estados Unidos destruyó en una sola noche casi todos los buques iraníes encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz, lo que, según dijo, debilitó la capacidad naval de Irán.

Te puede interesar: EU ha lanzado más de 5 mil ataques a “objetivos” en Irán

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que fueron destruidos al menos 16 buques de guerra iraníes cerca de ese enclave, al señalar que las acciones respondieron a amenazas contra la libertad de navegación.

La ofensiva militar fue lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel bajo el nombre de “Furia Épica”, operación que, de acuerdo con el Pentágono, provocó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y de parte de su cúpula militar.

Desde entonces, Irán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y contra países de la región que albergan bases militares estadounidenses. Mientras tanto, Donald Trump sostiene que su objetivo es frenar el programa nuclear iraní.

Te recomendamos: