Miley Cyrus volverá a ser “Hannah Montana” por su 20 aniversario

La actriz y cantante Miley Cyrus volverá a interpretar a Hannah Montana en un episodio especial por el 20 aniversario de la serie, cuyo estreno está programado para el 24 de marzo en la plataforma Disney+.

El anuncio se dio después de que la artista compartiera en redes sociales un adelanto del especial conmemorativo, lo que generó entusiasmo entre los seguidores del programa que marcó a toda una generación.

La serie narraba la historia de Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida en Malibú, California: durante el día era una estudiante común y, en secreto, la estrella pop del momento, Hannah Montana.

El programa se estrenó el 24 de marzo de 2006 en Disney Channel y permaneció al aire durante cuatro temporadas. Además, recibió cuatro nominaciones a los premios Emmy y tuvo una película estrenada en 2009.

En el adelanto del especial, Miley Cyrus aparece recorriendo réplicas de los sets más emblemáticos de la icónica serie infantil, como la casa en la playa y el cuarto de la cantante, lleno de ropa brillante.

De acuerdo con la información difundida, el episodio incluirá entrevistas exclusivas con el elenco, escenas inéditas de la producción original y un repaso por los momentos más icónicos del programa.

El especial titulado “Hannah Montana 20th Anniversary Special” llegará a Disney+ el mismo día en que se cumplen 20 años del estreno de la serie, considerada uno de los mayores éxitos del canal.

Happy Hannah-versary! The Hannah Montana 20th Anniversary special premieres March 24 on Disney+. #HannahMontana20 pic.twitter.com/PwPVP8C7hK — Disney+ (@DisneyPlus) March 10, 2026

