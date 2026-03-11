Choque entre mototaxi y auto deja varios heridos en Pantepec

La tarde de este martes se registró un accidente vial entre un automóvil Aveo color blanco y un mototaxi sobre la carretera Mecapalapa–La Mesa, a la altura del campo de fútbol de la localidad de Mecapalapa, en el municipio de Pantepec, con saldo de varias personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, en el mototaxi viajaban dos mujeres jóvenes, dos menores de edad y el conductor de la unidad. Tras el impacto con el automóvil, todos resultaron con lesiones y fuertes golpes.

Versiones preliminares señalan que el percance ocurrió cuando el conductor del automóvil intentó esquivar un bache, lo que provocó que invadiera el carril contrario e impactara de frente al mototaxi, el cual se dirigía hacia la comunidad de El Pacífico, donde habitualmente presta servicio.

Entre las personas lesionadas se encuentran:

Zaira Santiago Calva, de 27 años

Ivonne Sánchez Ojeda, de 22 años

Yaret Santiago Martín, de 15 años

Edwin Marín Santiago, de 7 años

Lían Michel Marín Santiago, de 5 años

Todos con domicilio en la calle 20 de Noviembre, en la comunidad de El Pacífico.

Inicialmente, los heridos fueron trasladados al Hospital de Mecapalapa para su valoración y atención médica, con apoyo de particulares que transitaban por la zona y se detuvieron para auxiliar a los afectados.

Más tarde, durante la tarde-noche, arribaron a la comunidad dos helicópteros del gobierno del estado para realizar el traslado aeromédico de una mujer de 27 años y un menor de 7 años hacia la ciudad de Puebla, debido a la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento, tanto el conductor del automóvil como el operador del mototaxi se encuentran detenidos, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

