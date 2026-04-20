Aseguran dos pipas de gas LP tras cateo en inmueble de Chipilo

Como parte de un operativo interinstitucional, autoridades federales, estatales y municipales realizaron un cateo en un inmueble de la junta auxiliar de Chipilo de Francisco Javier Mina, en el municipio de San Gregorio Atzompa, donde fueron aseguradas dos pipas de gas LP, presuntamente vinculadas a una investigación federal.

El cateo se llevó a cabo en un predio ubicado en la privada 5 Oriente número 4, iniciando formalmente a las 09:30 horas del domingo 19 de abril.

De acuerdo con información a la que Oro Noticias tuvo acceso, la diligencia fue encabezada por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Policía Municipal de San Gregorio Atzompa, Guardia Nacional, Policía Estatal, personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y el Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Puebla.

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Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos unidades tipo pipa de la empresa Global Gas Corporativo S.A. de C.V., la primera, con capacidad de 25 mil litros, que se encontraba al 65% de su capacidad, mientras que la segunda, de 7 mil litros, estaba al 55%. Ambas unidades fueron retiradas del lugar mediante grúas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

El despliegue incluyó labores de seguridad perimetral, supervisión técnica y control de riesgos, sin que se reportaran incidentes durante la ejecución del cateo. La diligencia concluyó alrededor de las 11:48 horas, como parte de la carpeta de investigación iniciada por la FGR en Puebla.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos; aunque se presume que tanto las pipas como el combustible habrían sido obtenidos de manera irregular.

Editor: César A. García

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