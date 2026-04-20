No quedan integrantes del grupo de “El Bukanas”, asegura SSP

El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, destacó que no hay más integrantes del grupo delictivo de “El Bukanas”; sin embargo, se mantendrán atentos en la región para evitar el surgimiento de nuevos grupos delictivos.

En entrevista, el vicealmirante afirmó que con la detención de Roberto N., alias “El Bukanas”, y otros seis integrantes de la agrupación que encabezaba, no hay más miembros del grupo delictivo en libertad.

No obstante, destacó que las corporaciones de seguridad pública se mantendrán atentas en la región para contener la reestructuración o surgimiento de otros grupos.

Asimismo, subrayó que cuando los problemas de seguridad rebasan las capacidades estatales, se fortalecen con el respaldo de instancias federales como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, lo que permite concretar acciones exitosas.

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En ese sentido, agradeció la participación de las distintas instancias durante el operativo que derivó en la captura de “El Bukanas” el pasado fin de semana; incluso destacó la participación de la Fiscalía General de la República y del Estado para materializar la detención de uno de los objetivos prioritarios en la entidad.

También reconoció el trabajo de su equipo, al señalar que, aunque la visibilidad pública recae en los titulares de las dependencias, los resultados responden a un esfuerzo conjunto.

El vicealmirante indicó que las estrategias de seguridad continuarán enfocándose en el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar mediante la denuncia.

#Seguridad El vicealmirante Francisco Sánchez González indicó que no hay más integrantes del grupo delictivo de El Bukanas, sin embargo se mantendrán atentos en la región para evitar el surgimiento de nuevos grupos delictivos.



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Editor: César A. García

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