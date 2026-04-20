Ataque en Mercado Morelos, ligado a presunto narcomenudeo: SSP

El ataque armado registrado en el Mercado Morelos tuvo como objetivo a las tres personas que resultaron lesionadas y que presuntamente están vinculadas a actividades de narcomenudeo, señaló el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González.

En entrevista, el funcionario señaló que, de acuerdo con las primeras indagatorias, la agresión estaría relacionada con una disputa entre grupos delictivos por el control de la venta de drogas en la zona. Precisó que, aparentemente, las víctimas pertenecerían a una agrupación distinta a la Familia Michoacana, a la que están relacionados 25 sujetos que fueron aprehendidos recientemente.

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El vicealmirante indicó que las personas heridas cuentan con antecedentes que hacen suponer que se dedicaban al narcomenudeo en dicho mercado, aunque no se encuentran en calidad de detenidos, debido a que las investigaciones siguen en curso.

Sobre los hechos, explicó que al parecer los agresores llegaron a bordo de un vehículo e incluso disfrazados de músicos, aunque esta información no ha sido plenamente confirmada por las autoridades.

#Seguridad 🚔 El ataque armado registrado en el Mercado Morelos tuvo como objetivo a las tres personas que resultaron lesionadas y que presuntamente están vinculadas a actividades de narcomenudeo, señaló el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González.



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Editor: César A. García

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