Zacatlán alista fiestas patronales por el Día de la Santa Cruz

En mayo, las comunidades de Zacatlán echarán la casa por la ventana, pues ya están preparando los festejos para sus respectivas fiestas patronales, las cuales estarán llenas de magia, color y mucha alegría, conservando su identidad, así como su cultura y tradición.

En rueda de prensa, la directora de Fomento Económico y Turismo del Ayuntamiento, Arleen Balderas, así como el coordinador de Cultura y Educación, Nemesio Barragán, presentaron la agenda para las fiestas patronales del 3 de mayo, “Día de la Santa Cruz”.

A nombre de la presidenta municipal, Bety Sánchez, ambos funcionarios hablaron de la importancia de las comunidades, ya que mantienen la cultura viva, preservan el legado histórico, además de que fomentan la identidad del pueblo.

Zoquitla

En esta rueda de prensa, estuvo presente el juez de paz de Zoquitla, Reynaldo Hernández, quien informó que los festejos de su comunidad serán del 29 de abril al 3 de mayo y tendrán celebraciones eucarísticas.

El miércoles 29 de abril habrá un torneo de la tradicional rayuela, y se premiará a los tres primeros lugares.

Jueves 30 de abril habrá torneo de basquetbol en categorías juvenil y veteranos.

Viernes 1 y sábado 2 de mayo será el torneo de basquetbol categoría libre.

El 2 de mayo tendremos el tradicional baile con el grupo “El as del amor”.

El domingo 3 de mayo se realizará el torneo de basquetbol categoría femenil.

Eloxochitlán

También estuvo presente el juez de Paz de Eloxochitlán, Filiberto Carbajal, quien compartió que el 3 de mayo desde las 8:00 am iniciarán los festejos con una carrera de bicicletas en el Cerro de Cristo Rey.

10:00 am habrá una danza en honor a la Santa Cruz.

12:00 pm se realizará la carrera de albañiles con obstáculos.

1:00 pm habrá una participación de una danza en honor a la Santa Cruz.

2:00 pm concurso de charpe.

3:00 pm: concurso de metate a la mejor molendera.

4:00 pm puerco encebado.

4:30 pm: jaripeo de borregos salvajes.

5:00 pm palo encebado.

6:00 pm misa

7:00 pm: Coronación de la embajadora.

8:00 pm: Torito y arranque del tradicional baile.

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