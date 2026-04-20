Zacatlán supera meta en el Croquetón 2026 con más de 2 toneladas

Gracias a la participación de la sociedad, el Ayuntamiento de Zacatlán rebasó la meta de más de 2 toneladas recolectadas de alimento para seres sintientes durante el Croquetón 2026.

Este domingo 19 de abril, la presidenta municipal, Bety Sánchez, agradeció a la gente que se sumó al Croquetón 2026, una noble causa para apoyar a las asociaciones protectoras de animales y refugios para los seres sintientes.

Dijo que esta actividad es el claro ejemplo de que, cuando sociedad y gobierno trabajan de la mano, se pueden lograr más cosas, además de mejores resultados.

Asimismo, mencionó que, así como en el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, en Zacatlán se realizan acciones para mejorar la calidad de vida no solo de las personas, también de los peluditos.

En esta actividad hubo una jornada de esterilización gratuita, así como consultas veterinarias y un Foro Regional de Bienestar Animal, todo esto bajo la coordinación de la Dirección de Medio Ambiente del municipio y del Centro de Bienestar Animal.

En el evento estuvieron presentes las asociaciones civiles que serán beneficiadas con el alimento, así como la delegada de la Cruz Roja Mexicana en Puebla, Paula Saukko, la directora del Complejo Regional Norte de la BUAP, Ariadna González Solís, así como el regidor Ángel González Parada, entre otras personalidades.

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