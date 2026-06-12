Celia Bonaga propone espacios dignos y accesibles para mujeres

Para promover entornos más inclusivos, accesibles y dignos para las mujeres en el Estado de Puebla, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a diversas instancias a habilitar, equipar, mantener, abastecer y señalizar espacios destinados al bienestar y cuidado de las mujeres.

En el punto de acuerdo, la legisladora solicita que los espacios cuenten, al menos, con áreas para la lactancia, estaciones de higiene menstrual con insumos de emergencia y espacios de descanso temporal para mujeres embarazadas o que presenten malestares asociados al periodo menstrual.

A través de la propuesta, la legisladora exhorta a los ayuntamientos y a los concejos municipales, así como a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, a los organismos constitucionalmente autónomos y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a llevar a cabo estas acciones en el ámbito de sus competencias y conforme a su disponibilidad presupuestaria, priorizando los inmuebles de mayor afluencia.

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