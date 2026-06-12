CONCAFÉ 2026 promueve talleres artesanales y gastronómicos

Con el propósito de impulsar la riqueza, el bienestar y la generación de oportunidades para las familias productoras de café, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de su área de voluntariado, llevará a cabo los “Talleres Con Amor” en el marco de la Convención Nacional del Café (CONCAFÉ) 2026, que tiene lugar en el Centro de Convenciones de Puebla del 11 al 14 de junio.

Esta iniciativa permite a las y los asistentes conocer el potencial agroindustrial y artesanal del café mediante actividades prácticas que fomentan el aprovechamiento integral del cultivo, promueven la creación de productos con valor agregado y fortalecen las economías locales.

Durante los cuatro días de actividades se impartirán talleres de bisutería, salsa macha, mermelada, mascarillas, shampoo, caramelos, gomitas y chocolate, elaborados con este grano, lo que demuestra la versatilidad del aromático.

Al Centro de Convenciones llegó Lucero López López, originaria de Tlatlauquitepec, quien forma parte de una familia dedicada a la producción de café y que, además, se especializa en la elaboración de postres derivados de este grano. Destacó que los talleres le permiten diversificar su oferta y ampliar sus oportunidades de comercialización mediante la creación de artesanías, como pulseras, así como nuevos productos alimenticios.

“Así puedo apoyar a mi familia, tengo una hija pequeña, entonces el que yo pueda elaborar postres con café hace que yo pueda tener una mejor vida para dársela a mi hija”, aseguró la productora poblana.

Con la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier y alineados a la estrategia de la presidenta de México para lograr soberanía alimentaria, Puebla reafirma su compromiso con la prosperidad compartida en el campo, la riqueza comunitaria y el talento de quienes hacen del café poblano un referente nacional.

A través de acciones como los “Talleres Con Amor”, el Gobierno del Estado refrenda el objetivo de fortalecer la cadena productiva del café, impulsar proyectos de transformación y generar alternativas de desarrollo económico que contribuyan al bienestar de las comunidades cafetaleras de la entidad y del país.

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