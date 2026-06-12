Asaltan a trabajador tras retirar 80 mil pesos cerca de Plaza Loreto

Un trabajador que acababa de retirar una importante suma de dinero de una sucursal bancaria fue víctima de un violento asalto en las inmediaciones de Plaza Loreto, al nororiente de la ciudad de Puebla. Los responsables lograron apoderarse de aproximadamente 80 mil pesos en efectivo antes de darse a la fuga.

De acuerdo con información preliminar, el afectado acudió durante la tarde del jueves a una institución financiera ubicada sobre la Calzada Ignacio Zaragoza para realizar una operación bancaria. Tras concluir el trámite, abordó un vehículo y se dirigió hacia la zona comercial de Plaza Loreto.

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Fue al llegar a dicho punto cuando tres hombres armados le cerraron el paso y lo amenazaron para obligarlo a entregar el dinero que momentos antes había retirado. Sin oportunidad de resistirse, la víctima entregó el efectivo mientras los delincuentes escapaban rápidamente del lugar.

Después del atraco, el hombre solicitó ayuda a los números de emergencia, por lo que elementos de seguridad pública arribaron para recabar información sobre lo ocurrido. Al no encontrar a los responsables en el área cercana, invitaron al afectado a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público.

Editor: César A. García

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