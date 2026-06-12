Detienen a mujer en parque de San Andrés Cholula; niegan abuso policial

Un procedimiento policial registrado en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula se convirtió en tema de discusión pública después de que un niño y una niña grabaran con sus teléfonos celulares el momento en que su madre era detenida por elementos municipales. El material audiovisual se viralizó rápidamente y fue acompañado de señalamientos sobre un supuesto uso excesivo de la fuerza.

Sin embargo, la autoridad municipal difundió una explicación distinta de lo ocurrido. De acuerdo con la SSPPC, todo comenzó cuando una camioneta fue detectada circulando en un acceso restringido para vehículos dentro de la zona recreativa. Al percatarse de la irregularidad, los uniformados intentaron detener la marcha de la unidad para informar a la conductora sobre la falta cometida.

La corporación aseguró que la mujer no atendió las indicaciones y optó por intentar escapar, poniendo en riesgo a ella, sus hijos y civiles, por lo que se generó una persecución de corta duración. Durante el trayecto, señalaron, existió riesgo para personas que transitaban por el lugar y para los propios agentes que participaban en la intervención.

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El incidente concluyó cuando la camioneta chocó contra estructuras de protección colocadas en una de las salidas del parque. Fue entonces cuando una policía procedió a asegurar a la conductora, quien presuntamente mostró resistencia al arresto.

Tras ser presentada ante la autoridad correspondiente, un examen médico habría confirmado que la mujer se encontraba bajo un nivel avanzado de intoxicación alcohólica. Mientras tanto, los menores que viajaban con ella permanecieron bajo resguardo hasta que familiares acudieron por ellos.

Aunque las grabaciones difundidas en redes sociales impulsaron acusaciones de abuso policial, en los videos y publicaciones compartidas no se expusieron las conductas o faltas administrativas que, de acuerdo con la versión oficial, originaron la actuación de los elementos de seguridad.

#Seguridad 🚓 Una mujer que se encontraba bajo los influjos del alcohol, fue arrestada por agentes de la Policía Municipal de #SanAndrésCholula, por conducir su vehículo en el Parque Intermunicipal, un área exclusiva de peatones y ciclistas.



Según las primeras versiones, tras… pic.twitter.com/ZGukiJN2zi — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 12, 2026

Editor: César A. García

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