San Pedro Cholula se suma a la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula y la Cruz Roja dieron arranque a la Colecta Anual 2026, la cual tiene como objetivo recaudar recursos económicos para el mejoramiento de unidades e inmuebles, garantizando una mejor atención a quienes lo requieran.

Al tomar la palabra, Eduardo Alkadef, presidente de la Delegación Cholula de la Cruz Roja, agradeció a la presidenta municipal por sumarse a esta causa y promover la participación ciudadana en actividades de gran importancia para todas y todos, ya que la Cruz Roja brinda atención en cualquier situación de emergencia.

Por su parte, Paula Saukko, delegada estatal de la Cruz Roja en Puebla, señaló que la institución ha enfrentado diversos retos y que, ante ello, mantiene a las y los ciudadanos en el centro de sus decisiones, brindando atención rápida y de calidad, con el objetivo de preservar la vida y el bienestar.

En su intervención, Tonantzin Fernández destacó que su administración tiene el compromiso de sumarse a las causas que buscan el bienestar de la población, especialmente ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad o la salud de las personas.

Como parte de esta iniciativa, el Ayuntamiento realizó una aportación económica, a la que también se sumaron regidores, directores y secretarios de la administración municipal, reiterando el compromiso de difundir esta causa para que más ciudadanas y ciudadanos se sumen a la colecta.

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