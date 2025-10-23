Omar Muñoz agradece reencarpetamiento de Camino Real

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, acompañó al gobernador del estado, Alejandro Armenta, a supervisar la obra de reencarpetamiento del Camino Real a Cholula, a cargo del ejecutivo estatal, en el tramo que corresponde a la Inspectoría de la Reserva Territorial Quetzalcóatl.

El edil agradeció al mandatario por esta acción de gran relevancia, al ser uno de los accesos principales a Cuautlancingo y refrendó el compromiso de su gobierno para trabajar de la mano de la autoridad estatal en beneficio de los ciudadanos.

En Camino Real, entre el tramo de Periférico Ecológico y Zavaleta el avance es del 55 por ciento; en dos semanas se concluirá dicha obra, según declaró el secretario de Infraestructura estatal, y detalló que actualmente la maquinaria está en tender carpeta asfáltica para posteriormente ejecutar la compactación.

