Aseguran pozo clandestino en Ajalpan; 16 detenidos

El hallazgo de un pozo clandestino en el municipio de Ajalpan derivó en un operativo de seguridad que dejó 16 personas detenidas, además de agresiones hacia los uniformados.

De acuerdo con los primeros reportes, el pozo operaba sin permisos federales y abastecía de agua a un taller dedicado al lavado y teñido de prendas. Durante la intervención, agentes federales aseguraron el sitio y detuvieron a los trabajadores, originarios de Ajalpan y San Francisco Altepexi, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la capital poblana para quedar a disposición del Ministerio Público Federal.

El operativo generó inconformidad entre familiares y vecinos, quienes acusan al alcalde de Ajalpan, Faustino Soriano, de haber “puesto el dedo” para propiciar la movilización. Señalaron que los detenidos “sólo eran empleados” y no los responsables de la operación del pozo.

Grupos de habitantes bloquearon las avenidas Flores Magón y Bulevar Macuilxóchitl para impedir el traslado de las autoridades.

La noche del martes fue de tensión, luego de que los familiares de los detenidos permanecieran a las afueras del lugar, exigiendo su liberación y denunciando un presunto abuso de autoridad.

Incluso la mañana de este miércoles aún persistía la tensión en el municipio después de que el operativo del Gobierno Federal, con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), culminara con la clausura de un pozo ilegal.

Hasta el momento, el ayuntamiento de Ajalpan no ha dado una postura sobre la situación ni sobre el operativo.

